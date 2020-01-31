İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

41 Genç müze gezisinde

Gebze Belediyesi’nin gençlere yönelik devam eden projesi 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Projesi 6.

Gebze Belediyesi'nin gençlere yönelik devam eden projesi 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Projesi 6. Dönemde devam ediyor.


41 Genç 41 Gelecek Liderlik Projesi kapsamında İstanbul Harbiye'de bulunan Askeri Müze'ye tur düzenlendi. Gebze'nin geleceği olan gençlere, Tarih Danışmanı Resul Orman eşlik etti. Tarih hakkında gençleri bilgilendiren Orman, soruları da cevaplandırdı. Dünyanın en önemli askeri koleksiyonları, Atatürk'ün öğrenim gördüğü sınıfın da bulunduğu müzede ki bilgilerden gençler yararlandı. Turun sonunda Mehteran Konseri izleyen gençlerin mutluluğu adeta gözlerinden okunuyordu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.