Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 41 gence bisiklet hediye edilecek.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen, 19 Mayıs Atatürk'ün Anma Gençlik ve Spor Bayramı konulu video yarışmasında dereceye girecek gençler bisiklet kazanmayı hak edecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde "Gençlik ve Spor Kenti Kocaeli", çağımızda gençlik, spor, sağlık yaşam, eğitim, doğa sporları, izcilik, gençlik ve Kocaeli, spor ve Kocaeli temaları yarışmaya gönderilecek videolarda işlenecek. Yarışmaya Kocaeli sınırları içinde yer alan lise öğrencileri katılabilecek.

Başvuru koşulları

Yarışmaya katılacak videoların süresi en fazla 2.20 saniye ile sınırlı olacak. Yarışmaya katılacak kısa filmler "Gençlik ve Spor" ana temasıyla ilişkilendirilecek. Kısa filmler kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon film türlerinden biri olabilecek. Yarışmanın diğer kuralları ise şu şekilde:

"Yarışmaya katılacak filmler, tercih edilen herhangi bir formatta üretilebilir. Filmler fotoğraf makinası, cep telefonu, video kamera vb. olanaklardan yararlanılarak çekilebilir. Katılımcılar en çok üç kısa film ile yarışmaya katılabilirler. Yarışma Projesine ve Katılım Koşullarına uymayan filmler yarışma dışı kalacaktır. Kocaeli Büyükşehir tarafından belirlenen jüri üyeleri, filmleri içerdikleri belirgin teknik hatalar yüzünden yarışma dışı bırakabilir. Yarışmaya gönderilen tüm eserlerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun bulunması zorunludur. Yarışmaya gönderilen filmler iade edilmez. Yarışmaya katılan adaylar, şartnamede yer alan koşulları kabul etmiş sayılır. Başvuruda bulunan katılımcılar filmlerini en geç 18 Mayıs 2021 Salı günü saat 17.00' a kadar 0549 781 39 62 numaralı telefona Whatsapp aracılığı teslim etmelidir"