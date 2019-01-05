41 Genç'te 5. dönem başlıyor

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in eğitim alanındaki en önemli çalışmalarının başında gelen 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi Projesi'nde 5. Dönem başlıyor.

Geleceğin lider kadroları Gebze'de yetişmesinin hedeflendiği “41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi” projesinde 5. dönem başlıyor. Gebze Belediyesi tarafından başlatılan, gençlerin kendilerini en iyi şekilde yetiştirimleri ve aralarında güçlü liderler çıkarma amacı taşıyan projenin yeni dönem katılımcı öğrencileri, 22 okuldan 10. ve 11. sınıf öğrencileri arasında yapılan mülakatlar sonucunda belirlenecek. Projenin 5. döneminde ilk ders 11 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

İstanbul Şehir Üniversitesi ve Gebze Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi Projesi'nin geçmiş dönem katılımcı gençlerinin üniversite sınavlarında aldıkları güzel sonuçlar da projenin ne kadar faydalı olduğunu bir kez daha kanıtlamıştı. Yüzde ellinin üzerinde üniversite yerleşme başarısı gösteren projenin katılımcı öğrencileri, geleceğin lideri olma yolunda ilk adımları atmış oldu.

Yoluna emin adımlarla devam eden projenin mimarı olan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Gençler bizler için çok değerli. Onlar bizlerin yarınları ve onları yarınlara en iyi şekilde hazırlamak bizlerin asli görevi. Bu kapsamda Gebze Belediyesi olarak eğitime her alanda önem ve destek veriyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle 4 yaşından üniversiteyi kazanan kadar çocuklarımızın her zaman yanlarında oluyor, destekliyoruz. Biz gençlerimize güveniyoruz ve onlarda bizlerin güvenlerini boşa çıkarmıyor. Bunun en büyük kanıtı da gençlerimizin başarıları” dedi.