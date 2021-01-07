41 Kart 40 bin aile ve 42 bin kişiye hizmet verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği "41 Kart" ile sağlık kontrollerinin düzenli yapılmasına ve ailelerin ihtiyaçlarına çözüm olmaya devam ediyor. 2020 yılında alışveriş ağı genişletilen 41 Kart, 40 bin 113 aile ve 42 bin 842 kişiye hizmet sağladı. Ailelerin ihtiyaçlarına cevap veren giyim tanımlı “41 Kart” ise 17 bin 993 kişinin yardımına koştu. 24 bin 107 kişiye kırtasiye yardımı, 17 bin 630 aileye yakacak yardımı, 742 kişiye ağır engelli nakdi yardımı ve 73 aileye afet yardımı 41 kart ile yapıldı. Öte yandan, annelere süt projesi kapsamında 2020 yılında 45 bin 488 anne süt desteğinden faydalandı.