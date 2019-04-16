42 ülkeden bin 100 çocuk 23 Nisan coşkusunu Kocaeli'de yaşayacak

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 11. ‘sini gerçekleştireceği Kocaeli 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali çocukları eğlenceye doyuracak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 47 ülkeden bin 100 çocuğu misafir edeceği 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali için geri sayım başladı. Türkiye'de başka bir örneği olmayan fuarın, bu seneki teması ‘'Doğal Yaşam ve Çevre'' olarak belirlendi. 11. Uluslararası Kocaeli 23 Nisan Çocuk Festivali, 17-24 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 17-18 Nisan tarihlerinde Kocaeli'ne Bosna Hersek, Filistin, Estonya, Irak, Kazakistan, Kosova, KKTC, İran, Makedonya, Meksika, Rusya, Azerbaycan, Doğu Türkistan, Etiyopya, Hollanda ve Özgür Suriye'nin de aralarında olduğu 47 ülkeden bin 100 çocuk gelecek.

Fuarın bu yılki teması “Doğal Yaşam ve Çevre”

11. Kocaeli 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivaline gelen dünya çocukları Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullardaki yaşıtlarının evlerinde misafir edilecek. Yabancı konuklarını evlerinde misafir edecek çocuklar onlara Türk kültürü ve misafirperverliğini gösterecek. Türkiye'ye gelen her çocuk Türkiye'nin kültür elçisi olacak. Fuarın bu yılki teması “Doğal Yaşam ve Çevre” olarak belirlendi. Bu kapsamda 2 önemli etkinlik yapılacak. Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda Sevgi Ağacı oluşturulacak. Bütün dünyanın renklerini ve güzelliklerini temsil eden Sevgi ağacı, Kocaeli'ne gelen çocukların getirdiği ülke bayrakları ile süslenecek. Ata Toprağı çocukları etkinlikleri kapsamında 7 coğrafi bölgesinden toplanacak ata tohumları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilecek.

Geleneksel festival korteji ile şenlik başlayacak

19 Nisan Cuma günü dünya çocukları, saat 15.30'da Geleneksel Festival Korteji düzenlenecek. Ülkelerine özgü yöresel kıyafetlerle İzmit Saat Kulesi'nden korteje başlayan çocuklar, Yürüyüş Yolu'nu takip ederek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binasına gelecek. Burada dünya çocuklarını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın karşılayacak. 19 Nisan Cuma günü akşamı Çocuklar kentteki AVM'lerde gösterilerini sunacak. Misafir gruplar Kocaeli Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi'ni gezecek. Dünya çocukları 20 Nisan Cumartesi Günü Seka Kamp alanında piknik yapacak.

Fuar 21 Nisan'da açılacak

Uluslararası Çocuk Eğitim ve Eğlence Fuarı'nın etkinlik bölümü, 21 Nisan Pazar günü saat 14.00'te Uluslararası Fuar Merkezi'nde başlayacak. Fuar alanındaki büyük sahnede 23 Nisan şiirleri okunacak, Kocaeli Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü Çok Sesli Çocuk Korosu, Halk Oyunları Gösterileriyle Kocaeli Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü Çocuk Korosu sahne alacak. Çocukların çok sevdiği çizgi film karakterlerinden oluşan müzikal gösterileri 3 gün boyunca festival alanında olacak.

Geleneksel çocuk oyunları uluslararası öğrencileri eğlendirecek

Festival alanındaki macera parkurunda 3 gün boyunca birbirinden heyecanlı, zorlu ama bir o kadar eğlenceli parkurlar; Geleneksel Çocuk Oyunları alanında ise ip atlama, sek sek ve mendil kapmaca gibi tüm çocukların asırlardır vazgeçilmez oyunlarıyla neşeli dakikalar çocuklarımızı bekliyor. Yine 3 gün boyunca şaşırtıcı canlı heykeller festival alanında olacak. Çocuklarla yapılacak yarışmalar ve şovlar etkinliği daha da eğlenceli bir hale getirecek. Her yıl olduğu bu yıl da 47 farklı atölyede eğlence adına çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Festival alanındaki geleneksel spor alanların da misafirlere bilgiler verilecek.

23 Nisan gala gösterisi

11. Uluslararası Kocaeli 23 Nisan Çocuk Festivali'nin Gala gösterileri 23 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek. İzmit Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak etkinliğe Doğukan Manço katılacak. Doğukan Manço Dj performansıyla çocuklara konser verecek. Kocaeli 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'nin bu yılki sponsorları arasında Aygaz, Opet, TÜPRAŞ ve Sepaş Enerji yer alıyor. Festivale Milli Eğitim Bakanlığı, Kocaeli Valiliği, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Kocaelispor, İzaydaş, İsu, Antikkapı, Tema, Çevre koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği, Viasea Tema Park, Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik parkı, Özel Gölcük Aile Konak Hastanesi ve Özel İlgi Çocuk tip merkezi katkı sunuyor.