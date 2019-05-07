44 Yerel Hayvan Koruma görevlisi belgelerini aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından “2019 Yılı Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitim Programı” düzenlendi. Fuar içinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Merkezinde gerçekleştirilen programda alanında uzman kişiler tarafından eğitimler verildi. Eğitim sonunda 44 kişi kartlarını alarak Yerel Hayvan Koruma Görevlisi olmaya hak kazandı.

Kart dağıtım töreninde konuşan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mücahit Arslan, “Sokak hayvanlarıyla ilgili önemli çalışmalarımız var. Bu konuyla ilgili bizlere yardımcı olun ve beraber çözüm üretelim. Sıkıştığımız noktalarda sizlerden yardım istiyoruz. Biz elimizdeki imkânlar ne ise onu seferber edelim. Makul ve mantıklı tüm ne varsa, biz bunun içerisinde varız. Hayvan koruma eğitimi önemli. Bu eğitime katıldığınız için sizleri tebrik ediyorum” dedi.

“2019 Yılı Hayvan Koruma Görevlisi Eğitim Programı”nda alanında uzman isimler eğitim verdi. Eğitim programında Büyükşehir Veteriner Şube Müdürü Veteriner Hekim M. Feyzi Karabıyık, Kocaeli Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden Bülent Dağdeviren ve Veteriner Hekimler Koray Özgür, Emin Uzuner, Aysel Ilgaz sunum gerçekleştirdi. 2-3 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim programında hayvan sağlığı ve bakımıyla ilgili teorik, tıbbı ve pratik olarak çeşitli konularda eğitimler verildi.

Eğitimde Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile İlgili Genel Bilgiler, Hayvanların Kısırlaştırılması, Aşılanması, İşaretlenmesi, Sahiplenilmesi, Ev ve Süs Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Hayvan Bakım ve Beslenmesi, Hasta Hayvanın Tanınması İle İlgili Genel Bilgiler, Hayvanlarda İç - Dış Parazit ve Deri Hastalıkları, Kedi ve Köpekten Geçen Zoonoz Hastalıklar ve Hayvan Davranışı gibi konularda bilgiler aktarıldı.

Yaklaşık olarak 11 yıldır eğitimlere düzenli katıldığını belirten Tülay Çetin, “Yasal olarak hayvan koruma eğitimlerine katıldık. Kurumlara verdikleri emek için teşekkür ediyoruz. Yeni başlayan bireysel olarak bu çalışmaları, kendi mahallerinde sürdüren kişiler için çok önemli bilgiler. Verilen bu eğitimler ve edinmiş olduğumuz kartlarla çevremizdeki hayvanlarla ilgilenirken elimiz daha da kuvvetli oluyor” dedi.