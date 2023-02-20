İhlas Haber Ajansı

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464 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıs yakalandı

Kocaeli’de iki ikametten 464 bin TL değerinde ziynet eşyası çalarak kaçan şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kocaeli'de iki ikametten 464 bin TL değerinde ziynet eşyası çalarak kaçan şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 25 Ocak ve 18 Şubat tarihleri arasında Başiskele ilçesinde iki ikamette hırsızlık olayı yaşandı. Toplam 464 bin TL değerinde ziynet eşyasının


çalınmasıyla ilgili ev sahipleri polis ekiplerine şikayette bulundu. Olayla ilgili araştırma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, her iki olayın faili olduğunu


tespit ettikleri L.U.'yu yakaladı. Gözaltına alınan şahsın evinde yapılan aramada çalınan malzemelerin birçoğu ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Ayrıca evde 6 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. İfadesi alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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