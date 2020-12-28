47 bin 424 kişiye hasta nakil hizmeti verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yatalak ve yürüyemeyecek haldeki hastaların sağlık kuruluşlarına, oradan da evlerine nakledilmelerini sağlayan Ambulans Nakil Hizmeti, bu yıl 47 bin 424 kişiye hizmet verdi.

Büyükşehir Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü'nce sunulan 'Ambulans Nakil Hizmeti', faaliyetlerini sürdürüyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, 153 Büyükşehir Çağrı Merkezi'ni arayarak talepte bulunuyor. Komuta merkezindeki hemşireler tarafından değerlendirilen çağrılar ile yönlendirilen mavi ambulanslar, en kısa sürede adrese ulaşıyor.

2020 yılında yatalak ve yürüyemeyecek haldeki 47 bin 424 hastaya ambulans nakil hizmeti sunuldu. 22 mavi ambulansın hizmet verdiği çalışmada, hasta vatandaşların evlerinden alınıp sağlık kuruluşlarına, tedavileri bitince yine evlerine ulaştırılması sağlandı. Hasta vatandaşların ve yakınlarının büyük memnuniyetini kazanan örnek çalışma Kocaeli'nin genelinde yürütüldü.

Öte yandan Kocaeli il sınırları içerisinde sunulan tüm hizmetler ücretsiz fakat il dışlarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile belirtilen fiyat tarifesi uygulanıyor. Bu doğrultuda yine 2020 yılında bin 147 il dışı hasta nakil hizmeti verildi.

Ambulans hizmeti ayrıca Kocaeli il sınırları içerisinde tüm etkinliklerde de sunuluyor. 2020 yılında spor müsabakalarında, çeşitli tatbikatlarda ve yaz döneminde Kandıra sahillerinde bin 205 ek görev hizmeti verdi. Vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir şekilde hastaneye ulaşabilmeleri sağlamak amacıyla salgına karşı tüm tedbirlerin alındığı ambulanslar düzenli olarak dezenfekte edildi. Virüse karşı alınan tedbirler kapsamında hasta nakli gerçekleştirecek olan personel özel koruma kıyafetleri giyiyor. Virüsün bulaşmasını engellemek için yapılan dezenfekte çalışmalarında Sağlık Bakanlığı onaylı insan sağlığına zarar vermeyen biyosidal ürünler kullanılıyor.