47 ülkeden gelen yüzlerce çocuk, Kocaeli caddelerini şenlendirdi

Dünyanın 47 farklı ülkesinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali kapsamında Kocaeli'ye gelen bin 100 çocuğun oluşturduğu kortej, kentte renkli görüntülere sahne oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu sene 11'incisini düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen misafir çocukların gerçekleştirdiği kortej yürüyüşüyle başladı. İzmit ilçesinde bulunan Saat Kulesi'nden başlayıp Kocaeli Büyükşehir Hizmet Binası'nın önüne kadar geleneksel kıyafetleriyle Kocaelilileri selamlayan 47 ülkeden gelen yaklaşık bin 100 çocuk, Dünyaya barış ve kardeşlik mesajları verdi. Geleneksel kıyafetleri ile kortej yürüyüşünü gerçekleştiren dünya çocukları renkli görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlar ilgiyle takip etti

Renk, ırk, dil ayrımının olmadığı birlik ve beraberliğin ön plana çıktığı kortej yürüyüşünde, 47 ülke çocukları geleneksel danslarıyla Kocaelilileri selamladı. Dünya çocuklarının kortejini kent merkezinde vatandaşların ilgiyle takip etti. Vatandaşlar, 23 Nisan coşkusunu yaşamak için gelen çocuklara alkışlarla eşlik ederken, cep telefonlarıyla bu ölümsüz anı kaydetmeyi ihmal etmedi.

Başkan Büyükakın karşıladı

Kent merkezinde yaklaşık 3 kilometre boyunca yürüyen çocukları, kortejin sonlandığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın karşıladı. Başkan Büyükakın, çocukların arasına girerek onlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Kortej sonunda 47 ülkeden gelen çocuklara seslenen Başkan Büyükakın, doğa teması ile düzenlenen festivalle dünya çocuklarını bir araya getirdiklerini belirtti. Çocukların bir araya gelmesi ile dostluk ilişkisinin sağlandığını belirten Büyükakın, “Çocuklarımız, dünyanın çocukları ile buluşuyor, dünya çocukları da bizim çocuklarımızla buluşuyor. Bu bizim geleceğimiz için atılan en kutlu tohumdur. Biz biliyoruz ki çocuklar dünyanın geleceğini yeniden inşa edecek” dedi.

Çocuklar, daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a hediyelerini takdim etti.