472 muhtar bilgisayarlarına kavuştu

Kocaeli'de 472 muhtara, vatandaşlara daha hızlı hizmet verebilmeleri için dizüstü bilgisayar verildi. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bu bir lütuf değil. Aslında bizim milletimizin, şehrimizin bu algıyı da öğrenmesi lazım. Ağalık değil bu. Sizler muhtarlar olarak bu millete hizmet ediyorsunuz. O hizmet nitelikli olsun, vatandaşın işi görülsün. Mevzu bu" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, işlemlerin daha hızlı ve sağlıklı sürdürülebilmesi amacıyla kent genelindeki muhtarlara bilgisayar desteği sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede alınan dizüstü bilgisayarlar 472 muhtara dağıtıldı. Bilgisayarın teslimi, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle yapıldı.

"Onlar hancı bizler yolcuyuz"

Başkan Büyükakın, törendeki konuşmasında, "Nihai olarak memnun etmek, rızasını almak durumunda kaldığımız makam vatandaş. Onlar hancı bizler yolcuyuz. Sizlerle bütün toplantılarımızda, 'Allah rızası için mahallenizde garip ve yardıma muhtaç biri olduğunda bana haber edin' dedim. Biz biliyoruz ki, bu kentte bir gariban aç uyursa ne yaparsak yapalım hiç faydası yok" dedi.

"Ağalık değil bu"

Vatandaşları mutlu etmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Büyükakın, "Önce kendime diyorum, herkes aklını başına toplasın. Vatandaşı mutlu etmek için, onlara hizmet için elimizden geleni yapacağız. Sandalye verdik, masa verdik, bilgisayar verdik. Bunları söylemeyeceğim, onları zaten siz biliyorsunuz. Bir lütuf da değil bu. Aslında bizim milletimizin, şehrimizin bu algıyı öğrenmesi lazım. Ağalık değil bu. Sizler muhtarlar olarak bu millete hizmet ediyorsunuz. O hizmet nitelikli olsun, vatandaşın işi görülsün. Bilgisayarınız kendiliğinden kapanmasın. Adam gibi çalışsın, sizde vatandaşın işini görün. Mevzu bu. Bu bilgisayarlar size milletin işi görülsün diye veriliyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Tahir Büyükakın'ın konuşmasının ardından muhtarlara bilgisayarlar takdim edildi.