49. Altın Kiraz Festivali coşkulu başladı

'su düzenlenen ve üç gün devam edecek Altın Kiraz Festivali, kortej yürüyüşü ve konser ile başladı.

'su düzenlenen Altın Kiraz Festivali düzenlenen kortej yürüyüşü ile start aldı. 9-10-11 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen festival için Necmettin Erbakan Kültür Merkezi önünde toplanan kalabalık, mehter takımının da yer aldığı kortej ile Tütünçiftlik Kültür Merkezi önüne kadar dev Türk bayrağıyla yürüdü. Yürüyüşe Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Yürüyüş sonrasında Mehteran Takımı ve Körfez Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri gerçekleştirdi. Gösterilerin ardından konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Bu yıl 49.'sunu düzenlemenin haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hep birlikte nice 50'leri, 60'ları göreceğimize de inancım tam. 3 gün boyunca çeşitli etkinlikler olacak. 18 Haziran'da da Taşköprü Yağlı Güreşlerimizi gerçekleştireceğiz. Dolu dolu bir festival olacak. İlçemizin en önemli sembollerinden biri kirazımızdır. Yarımca kirazımızın bir çok çeşidi var. Birkaç tanesi günümüzde üretilmiyor ama onların üretilmesi için gerekli adımları atıyoruz. Çiftçilerimize de bu anlamda önemli destekler veriyoruz. Vatandaşlarımıza ve çiftçimize kiraz fidanı dağıtıyoruz. Körfez'deki her evin bahçesinde mutlaka birkaç kiraz fidanı vardır. Bunların sayılarını arttırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmanın ardından Körfez Belediyesi Sanat Merkezi öğrencileri tarafından konser gerçekleştirildi. Gruplar halinde sahneye çıkan minik sanatçılar, performansları ile tam not aldı. Eğitmenlerin de sahne aldığı gecede, Başkan Söğüt'de gençlerle birlikte horon oynadı.