5 arkadaşın takla atan otomobilden burunları kanamadan çıktığı kaza anı kamerada

Kocaeli'de seyir halindeki otomobilin bariyerlere çarparak, takla atması neticesinde meydana gelen kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, gece saatlerinde İzmit ilçesi D-100 Karayolu Yenimahalle İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. idaresinde İstanbul Karayolu Caddesi'nde seyir halinde olan 41 EB 519 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi neticesinde bariyerlere ve korkuluklara çarptı, takla atarak ters durdu. Otomobilin içerisinde bulunan 5 arkadaş, kendi imkanlarıyla aracın içinden çıkarken, burunları bile kanamadı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışma ve yaralanma olmaması üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinen ayrıldı. Polis ekipleri ise güvenlik önlemleri alarak yolun yalnızca tek şeridini trafiğe açtı. Çekici yardımıyla takla atan otomobilin çekilmesi ve yolun temizlenmesi üzerine trafik normal seyrine döndü.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin yan yoldan ana yola düşme anı ve çevreye yayılan toz duman görüldü.