5 bin çocuğa hakları anlatıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çocuklar için kurulan okulda 5 bin çocuğa hakları öğretildi.

İzmit Belediyesi tarafından çocuklar için yapılan okulda binlerce çocuğa hakları aktarıldı. Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan Yenişehir Mahallesi'ndeki Çocuk Hakları Okulu'nda öğrencilere madde bağımlılığı, istismar, şiddet ve korunma yolları gibi önemli konularda bilgilendirmeler yapılıyor. Okulda ayrıca çocuk hakları beyannamesi ve hakların ihlal edilmesi durumunda nereye nasıl başvurulması konusunda da bilgi verildiğini belirten yetkililer, “2012 yılında kurulan okulda 2018 yılı içinde 79 okuldan 4 bin 888 öğrenciye eğitim verildi. Eğitimler yıl içinde de devam edecek. Çocuklar eğitimin sonunda Karagöz- Hacivat gösterileriyle eğlendiriliyor” dediler.