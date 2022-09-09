Çayırova Belediyesi, öğrencilere yeni eğitim yılı öncesi kırtasiye malzemesi yardımı yaptı. İhtiyaç sahibi ailelerin ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan çocuklarına yönelik hazırlanan kırtasiye malzemesi paketleri öğrencilerin ailelerine teslim edildi. İlkokul öğrencilerine içinde beslenme kabı, defter, kalem gibi ürünlerden oluşan 21 ürün, ortaokul öğrencilerine 10 farklı parçadan oluşan paket, lise öğrencilere ise 7 farklı üründen oluşan eğitim yardımı yapıldı. Toplam 5 bin öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.