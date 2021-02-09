5 bin öğrenciye test kitabı hediye edildi

Lise Giriş Sınavı'na (LGS) girecek 8'nci sınıf ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek 12'nci sınıf öğrencileri Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından belirlendi. Ekonomik durumu iyi olmayan başarılı 5100 öğrenciye, büyükşehir belediyesince test kitabı hediye edildi.

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Vali Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkürlerini sundu.