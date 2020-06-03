İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde 5 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 5 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın en üst katında bulunan evde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evde bulunan vatandaşların panikle durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.


Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.