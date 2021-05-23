5 katlı binanın çatısındaki yaralı martıyı ölümden itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 katlı binanın çatısında mahsur kalan martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı martı tedavi edilmek üzere hayvan barınağına götürüldü.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Bostanlar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı binanın çatısında bir martının uzun süredir hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine i gelen itfaiye ekipleri, binanın çatısındaki martıya itfaiye aracının merdiveni yardımı ile ulaştı. Çatıya çıkan itfaiye eri, ağ yardımı ile martıyı alarak çatıdan indirdi. Ayağından yaralı ve ölmek üzere olduğu belirlenen martı, tedavisi için hayvan barınağına götürülmek üzere zabıta ekiplerine teslim edildi.