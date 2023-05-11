İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

5. kattan düşen kadın yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 5.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5. kattan düşen kadın yaralandı.


Olay, gece saat 02.00 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, N.Y. isimli kadın 5. kattan aşağıya düştü. Gelen ses üzerine dışarıya çıkan bina sakinleri, N.Y'nin yeşillik alana düştüğünü gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.