5 yaşındaki çocuk babasının kullandığı midibüsün altında kaldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde babasının park etmeye çalıştığı midibüsün açılan kapısından düşerek aracın altında kalan 5 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Pehlivan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer K. (41) isimli bir şahıs, 35 BFD 701 plakalı midibüsü yol kenarına park etmek istedi. Bu sırada midibüsün kapısının açılmasıyla birlikte Ömer K.'nın kızı E.K. (5), aşağıya düşerek aracın altında kaldı. Kızının düştüğünü gören baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan minik E.K.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan E.K. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik E.K., yoğun bakım ünitesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.