İhlas Haber Ajansı

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5 yıl ağır hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı

KOCAELİ (İHA) – Hırsızlık suçundan aranan ve 5 yıl hapis cezası bulunan 51 yaşındaki şahıs Kocaeli’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanarak cezaevine gönderildi.

KOCAELİ (İHA) – Hırsızlık suçundan aranan ve 5 yıl hapis cezası bulunan 51 yaşındaki şahıs Kocaeli'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan 5 yıl ağır hapis cezası ile aranan Y.Y. (51) Kocaeli İl Emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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