İhlas Haber Ajansı

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5 yıl hapis cezasıyla aranan kadın hırsıza polis operasyonu

Kocaeli’de "hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı.

Kocaeli'de "hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'nün aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda, hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 5 yıl hapis cezasıyla aranan G.Ç. (44) operasyonla yakalandı. G.Ç., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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