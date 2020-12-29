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5 yıl önce çalınan aracı jandarma ekipleri buldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 5 yıl önce çalınan hafif ticari aracı jandarma ekipleri, internet üzerinden satılmak istenirken buldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 yıl önce çalınan hafif ticari aracı jandarma ekipleri, internet üzerinden satılmak istenirken buldu. Şase numarasının değiştirildiği belirlenen araç, 5 yıl sonra sahibine teslim edildi.


Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına ekipleri tarafından faili meçhul dosyaların çözülmesi için başlatılan çalışmalar neticesinde, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Denizli Mahallesi'nde yaşayan Z.T. isimli vatandaşın 5 yıl önce çalınan hafif ticari araca benzer bir aracın bir internet sitesi üzerinden satılmak istendiği tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde satılmak istenilen aracın Z.T. isimli vatandaşın 5 yıl önce çalınan aracı olduğu belirlendi.


Ekipler tarafından aracı satmak isteyen M.F.S. isimli şahsın İstanbul'daki evine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda ele M.F.S. isimli vatandaşın gösterdiği araçta incelemeler yapıldı Yapılan incelemelerde aracın şase numarasının değiştirildiği tespit edildi. Olayla ilgili M.F.S. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs jandarma komutanlığındaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Araç ise Z.T. isimli vatandaşa teslim edildi.

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