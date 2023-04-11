İhlas Haber Ajansı

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50 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şüpheli yakayı ele verdi

Kocaeli’de bir ikamette 50 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıs, yapılan operasyonla İstanbul’da yakalandı.

Kocaeli'de bir ikamette 50 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıs, yapılan operasyonla İstanbul'da yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 26 Temmuz 2022 yılında İzmit'te bir ikamette yaşanan hırsızlık olayında 50 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Olayı derinlemesine araştıran polis ekipleri, Ş.G. isimli şahsın hırsızlık olayına karıştığını tespit etti. Şahsın izini süren ekipler, yapılan operasyonla şüpheliyi İstanbul'da yakaladı. İfadesi sonrası adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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