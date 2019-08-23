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50 binden fazla çocuk “Enerji Tasarruf Uzmanı” oldu

Çocuklar Ülkesi KidZania’da bulunan Sepaş Enerji Elektrik Merkezini ziyaret eden 50 binden fazla çocuk, enerji tasarruf uzmanı oldu.

Çocuklar Ülkesi KidZania'da bulunan Sepaş Enerji Elektrik Merkezini ziyaret eden 50 binden fazla çocuk, enerji tasarruf uzmanı oldu.


Sepaş Enerji'nin KidZania'da açtığı Sepaş Enerji Elektrik Merkezi 2. yılını tamamladı. Sepaş Enerji Elektrik Merkezi, Enerji Tasarrufu Haftası ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi özel günlerde gerçekleştirdiği etkinliklerle toplam 50 bini aşkın çocuğu ağırladı. Enerji Elektrik Merkezini ziyaret eden çocuklar, enerji tasarrufu uzmanı olurken, günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olan enerjinin ne olduğunu, hangi alanlarda kullanıldığını, önemini öğrendiler.

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