50 yıllık hayalin projesinde heyecanlandıran gelişme

Kocaeli'nin 50 yıllık hayalinin gerçeğe dönüştüğü teleferik projesinde elektromekanik parçalar geldi, sistem yakın zamanda kurulmaya başlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 50 yıllık hayalinin gerçeğe dönüştüğü Kartepe Teleferik Projesi'nde çalışmalar devam ediyor. Teleferik hattının ilk durağı olan Derbent İstasyonunun kaba inşaatında sona yaklaşıldı. Diğer istasyonda ise çalışmalar devam ediyor. İstasyonun tamamlanmasının ardından elektromekanik parçaların kurulumuna başlanacak. Derbent ve Kuzuyayla arasında çalışacak teleferik hattı 4 bin 695 metre uzunluğunda olacak. Sistem tek halat, ayrılabilir klemens ve 10 kişilik kabinlerden oluşacak. 2 istasyonun yer alacağı teleferik projesinde 73 kabin hizmet verecek. Saatte bin 500 kişi kapasiteli teleferik hattındaki kot mesafesi bin 90 metre olacak. Buna göre başlangıç kotu 331, varış kotu ise bin 421 metre olacak. İki istasyon arasındaki mesafe 14 dakikada aşılacak. Vatandaşlar her iki istasyon arasında eşsiz bir manzara eşliğinde seyahat edecek.