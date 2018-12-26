İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

500 gram uyuşturucu ile yakalanan kişi tutuklandı

KOCAELİ (İHA) – Osmangazi Köprüsü Altınova gişelerinde aracında 500 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zanlı Kandıra Cezaevine gönderildi.



Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ile Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir şahsı takibe aldı. Şahsın İstanbul'dan aracı ile Yalova'ya gittiğini tespit eden ekipler Osmangazi Köprüsü Altınova gişelerinde şüpheli G.A.'nın idaresindeki aracı durdurularak arama yaptı. Yapılan aramada aracın içerisinde 500 gr sentetik kannabinoid adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın ikametlerinde yapılan aramada ise 1 adet hassas terazi ile 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından Gölcük Adliyesine sevk edilen G.A. tutuklanarak Kandıra Cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.