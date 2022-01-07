İhlas Haber Ajansı

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500 öğrenciyi geleceğe hazırlıyorlar

Darıca Belediyesi, ücretsiz üniversiteye hazırlık kurslarıyla yüzlerce genci geleceğe hazırlıyor.

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da sınıfları gezerek öğrencilere başarılar diledi.


Darıca Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla ücretsiz hazırlık kursları düzenliyor. Her yıl gençlerin yoğun ilgi gösterdiği üniversite hazırlık kursları, öğrencilerin gelecek hayallerine kavuşmalarında önemli bir destek oluyor. Bu yıl yaklaşık 500 öğrencinin kayıt yaptırdığı üniversite hazırlık kurslarında dersler devam ediyor. Adnan Menderes Kültür Merkezi'ndeki dersler alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor.

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