51 kilo 500 gram uyuşturucu ile yakalan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Olay Kocaeli TEM Otoyolu İzmit geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, şüpheli bir tırı takip ederek İzmit TEM Otoyolu üzerinde durdurdu. Tırda narkotik köpeği eşliğinde arama yapan ekipler, köpeğin tır dorsesindeki yedek tank ve bagaj bölümüne odaklanması üzerine iki alanda inceleme yaptı. Yapılan aramalarda yedek tank ve bagaj bölümündeki mutfak tüpü içine gizlenmiş halde 51 kilo 500 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında Körfez Adliyesine sevk edildi.