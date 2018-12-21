511 cenaze uçakla son yolculuklarına uğurlandı

Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaeli'de vefat eden ancak başka illerde toprağa verilmesi istenen cenazeler için hava yolu ile cenaze nakil hizmeti sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türk Hava Yolları arasında yapılan 'Hava Yolu Cenaze Taşıma Hizmeti Protokolü' kapsamında hayata geçirilen hizmet, kentin önemli bir ihtiyacını gideriyor. Uzak illerde toprağa verilecek cenazelerde büyük kolaylık sağlayan bu hizmetle vatandaşlar uçakla daha hızlı bir şekilde cenazelerini istedikleri şehre nakletme imkanı buluyor.

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen hizmet ile 1 yıl içerisinde 511 cenaze hava yoluyla il dışına nakledildi. Öte yandan 2016 yılından bugüne kadar il dışına toplam bin 224 cenaze uçakla nakledildi.

Mezarlıklar Müdürlüğü araçlarının arasında klimalı cenaze nakil araçları da yer alıyor. Kapalı kasa minibüs tipi olan ve aynı anda iki cenaze taşıyabilen araçlar, il dışına da cenaze götürüyor. Modern cenaze araçları ile 1 yıl içerisinde bin 367 cenazenin nakil işlemi gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği uçak ve kara yolu cenaze nakil hizmetlerinde bir yıl içerisinde toplam bin 878 cenazenin nakil işlemi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri yıkama, kefen, mezar tahtası, cenaze aracı, cemaat için otobüs, cenazenin defnedileceği mezar yeri, cenaze sahibinin talebi olması durumunda din görevlilerimizin yaptığı dini hizmetleri ücretsiz olarak vatandaşlara sunuyor.