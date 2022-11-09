Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 52 bin kişiye 52 bin kitap dağıtılması için başlatılan "En Çok Dilovası Okuyor" projesi büyüyor. Vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla hayata geçirilen kampanyaya son olarak İMES OSB tarafından 10 bin kitap bağışlandı.

Dilovası Kaymakamlığı ve Dilovası Belediyesi'nin başlattığı, organize sanayi bölgelerinin de destek verdiği, "En Çok Dilovası Okuyor" projesi ile 52 bin vatandaşa 52 bin kitap kampanyasına bir destekte 10 bin kitap bağışlayan İMES OSB'den geldi. Bu bağlamda, projenin ikinci kitap dağıtımı, İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi Sertifika Töreni ile birlikte düzenlendi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından katılımcıların 5 dakikalık kitap okuması ile başladı. Ardından "En Çok Dilovası Okuyor" kampanyası ve Mükemmeliyet Merkezi çalışmalarını anlatan tanıtım videosu izlenildi.

"Projenin paydaşı olmaktan mutluyuz"

Kitap dağıtım törenine ev sahipliğini yapan İMES OSB Başkanı Ahmet Tokkan, "Dilovası'nda herkesi kitapla buluşturmak ve okuma alışkanlığını yaymak için başlatılan 'En Çok Dilovası Okuyor' projesinin bir paydaşı olmaktan oldukça mutluyuz. İMES OSB olarak yaklaşık 10 bin kitap desteğinde bulunduğumuz projenin mimarı Dilovası Kaymakamımız Dr. Metin Kubilay'a ve Dilovası Belediye Başkanımız Hamza Şayir'e teşekkür ediyorum. Burada ayrıca Mükemmeliyet Merkezi'mizde eğitim görerek sertifika alan öğrencilerimizin sertifika törenini de gerçekleştireceğiz. Eğitimin merkezi olan Mükemmeliyet Merkezimiz Bakanlığımızın desteği ve sanayicilerimizin de katkıları ile önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor" dedi.

"Vatandaşlarımızın kitap okuma kültürünü kazanmasını hedefliyoruz"

Projeye destek sunan kurumlara teşekkür eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 52 bin kişiye 52 bin kitap dağıtarak, vatandaşların kitap okuma kültürünü kazanmasını hedeflediklerini kaydetti. Şayir, "Göreve geldiğimiz günden bu yana eğitime sunduğumuz katkılarımız ve yapılan projelerimiz meyvelerini vermeye başlıyor. Geçtiğimiz dönem ilçemizden Türkiye birincisi çıktı. Yine çok güzel derece yapan gençlerimiz oldu. Eğitimin dışında sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da dünya ve ülkemizde derece alan gençlerimiz oldu. Onların başarısıyla gurur duyuyoruz. Dilovası eğitimde kendinden söz ettirmeye başladı. Özellikle sanayicilerimiz ve OSB'lerimizin eğitime verdikleri desteklerle ve özel okullarda olmayan imkanlarla açılan okullarımızla Dilovası eğitimde öne çıkmaya başladı" şeklinde konuştu.

"Bizim en esaslı meselemiz eğitimdir"

Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ise "İnşallah ilerleyen süreçte diğer OSB'lerimizin de desteği ile 52 bin kitap kampanyamızın üzerinde kitap dağıtarak projemizi başarılı bir şekilde sonlandıracağız. İlçemizin çeşitli bölgelerinde kitap okuma etkinliklerimiz başladı ve devam edecektir. İnşallah kent meydanımızda 'Meydan Okuması' kampanyası ile vatandaşlarımızla kitap okuyacağız. Ayrıca önemli yazar ve edebiyatçımızı da Dilovası'nda öğrencilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz. Bizim en esaslı meselemiz eğitimdir. Bunun sorumluluğunu bilerek hedefimiz, gençlerimizin ve öğrencilerimizin ülkesini ve milletini seven, milli ve manevi değerlere bağlı, çalışkan ve ahlaklı gençler yetiştirmek sureti ile Dilovası'nı eğitimde marka kent haline getirmektir. Kısa süre önce başlattığımız çalışmaların meyvelerini almaya başladık. Çocuklarımızın ulusal ve uluslar arası alanda başarıla şahit oluyoruz. Onların başarıları bizim gurur kaynağımızdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri tarafından İMES OSB Mükemmeliyet Merkezinde CNC, Otomosyon, Teknik Resim, CAD, CAM, Bilgisayar destekli dizayn gibi eğitimlere katılarak sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikaları verildi. Ardından da yine protokol üyeleri tarafından “En çok Dilovası okuyor” kampanyası çerçevesinde törene katılan öğrencilere temsili olarak kitap dağıtımı yapıldı. Tören hatıra fotoğrafları çekimi ile son buldu.

Katılımcılar

Törene Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İMES OSB Başkanı Ayhan Tokkan, DOSB Başkanı Mustafa Türker, GEBKİM OSB Başkanı İbrahim Vefa Aracı, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, MHP İlçe Başkanı Ali Demiray, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri, muhtarlar, STK başkanları, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.