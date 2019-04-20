55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Türkiye Turu Bursa-Karatepe etabı tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Türkiye Turu'nun 158.6 kilometrelik Bursa-Kartepe tırmanış etabının kazananı Felix Grossschartner oldu.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Türkiye Turu'nun (Tour Of Turkey) 158.6 kilometrelik Turkish Airlines, Bursa-Kartepe tırmanış etabı, Saat 12.00'de Bursa'dan verilen startla 112 sporcu etaba başladı. Bora Hansgrohe Takımı'ndan Lukas Pöstlberger, Dimension Data Takımı'ndan Mark Renshow, Burgos-Bh Takımı'ndan Oscar Cabedo Carda ve Lotto Soudal Takımı'ndan Jasper de Buyst yarışa katılmadı. 12. kilometre geçilirken herhangi bir sporcunun atağına rastlanmadı. Zorlu hava şartlarında tamamlanan yarışta Bora Hansgrohe Takımından Felix Grossschartner 4 saat 17 dakika 13 saniye ile kazandı. Etap ikinciliğini Valerio Conti, Merhawi Kudus ise üçüncülüğü elde etti. Felix Grossschartner yarınki SALCANO, Sakarya-İstanbul etabında Genel Ferdi Klasman birinciliğine yükseldiği için Turkuaz Mayoyu giydi. Bu sonuçla Avusturya'lı sporcu turu kazanma adına büyük bir avantaj elde etmiş oldu.

Kar sebebi ile finiş noktası taşındı

Bursa'da yapılan finişten sonra organizasyon yetkilileri ve UCI (Dünya Bisiklet Birliği) sürekli hava durumu hakkında bilgi aldı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren karayolları durup dinlenmeden karlı zemini sürekli temizledi. Ancak durup durup yağan kar ve basan sis sonucu etabın kısaltılmasına karar verildi. Finiş yeri zirveden 4 kilometre aşağıdaki Esentepe Bölgesi'ne alındı. Ancak hava yine de sürekli değişim göstermeye devam etti. Bisikletçiler bin 300 metredeki finiş alanına gelebilmek çok zorlaşan doğa şartları ile mücadele etmek zorunda kaldı. Etabın 20. kilometresinde Turkish Airlines sponsorluğundaki ilk tırmanış prim kapısını DMP- Delko- Marseille Provence Takımı'ndan Ramunas Navarduskas geçti. İkinciliği kırmızı mayonun sahibi SVB- Sport Vlaanderan Takımı'ndan Thimo Willems, üçüncülüğü de CJR- Caja Rural Takımı'ndan Nelson Martinez Soto aldı.

Sporcular hava şartları sebebi ile zor anlar yaşadı

30. kilometre geride kalırken yine ataklar baş gösterdi. Caja Rural Takımı'ndan Sebastian Mora Vedri atak yaptı ancak rüzgarın azizliğine uğrayıp yakalandı. Bu kez üçlü bir grup kaçış grubu oluştu. Lotto Soudal Takımı'ndan Roger Kluge, Euskadi Basque Country- Murias Takımı'ndan Daniel Jose Vıejo Redondo ve Sport Vlaanderan Takımı'ndan Robbe Ghys biranda kaçtı. Önce arayı 25 saniye açtılar, ardından 37'nci kilometrede farkı 2 dakika 40 saniyeye çıkardılar. 39'uncu kilometrede ise kaçış grubu, ana grubun 4 dakika 5 saniye önünde pedal basmaya devam etti. Bu da yetmedi kaçış grubu tempoyu daha da hızlandırıp farkı 7 dakika 45 saniyeye çıkardı. 71.2'nci kilometrede Salcano‘nun sponsorluğundaki sprint prim kapısı geçildi. Çizgiyi ilk geçen sporcu SVB-Sport Vlaanderan Takımı'ndan Robbe Ghys oldu. Onu Euskadi Basque Country- Murias Takımı'ndan Jose Daniel Viejo Redondo takip etti. Üçüncülüğü de Lotto Soudal Takımı'ndan Roger Kluge elde etti.

Ortalama hız saatte 40 kilometre

Kapı geçildikten sonra yeni zaman farkı aynı kaldı. Yani 7 dakika 45 saniye olarak verildi. Etabın bu bölümüne kadar bisikletçilerin hızı saatte 40 kilometre olarak anons edildi. Nitekim bu hız, sporcuların ravitayman (Beslenme Bölgesi) alanına 18 dakika erken gelişine neden oldu.

Beyaz mayoyu Feritcan Şamlı 14 puanla aldı

118.4'üncü kilometre geçilirken Türkiye Güzellikleri Prim kapısı geçildi. Birinciliği Lotto Soudal Takımı'ndan Roger Kluge aldı. İkinciliği Sport Vlaanderan Takımı'ndan Robbe Ghys, üçüncülüğü ise Euskadi Basque Country - Murias Takımı'ndan Jose Daniel Viejo Redondo elde etti. Bu sonuçlara rağmen beyaz mayoda sıralama değişmedi. Türk Milli Takımı'ndan Feritcan Şamlı 14 puanla en yakın rakibinden 7 puan önde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sponsorluğundaki beyaz mayoyu Salcano, İstanbul- Sakarya etabında da giyecek.

Felix Grossschartner, bitiş noktasını geçen ilk sporcu oldu

Öndeki kaçış grubu Kartepe tırmanışına doğal olarak ana grubun önünde 3 dakika farkla başladı. Kaçış grubu bu farkla tırmanışa başlarken finişe 13 kilometre kala fark iyice eridi ve 1 dakikaya sonrada 30 saniyeye kadar indi. 10 kilometre kala beklenen oldu ve grup birleşti. Bundan sonra tırmanışçılar hünerlerini ortaya koyacaktı. Nitekim grup parkur yükseldikçe dağılmaya başladı. Önde 35 bisikletçi, hemen ardında beşli, sonrasında yedili grupla finişe doğru pedal basıyordu. 4.5 kilometre kala Quick Step Takımı'ndan Remco Evenepoel atak yaptı. Peşine Astana Takımı'ndan Merhawi Kudus, Bora Hansgrohe Takımı'ndan Felix Grossschatner ve Emirates Takımı'ndan Valerio Conti takıldı. 3 kilometre kala dört sporcu birleşti. Bu esnada büyük bir mücadele gözler önüne serildi. 1.5 kilometre kala Merhawi Kudus bu defa bir atak daha yaptı. Felix Grossschartner bir kez daha yakaladı. Gerçekten görülesi bir mücadele vardı ortada. Veee 100 metre kala Felix bir tarih yazarak etaba imzasını attı. Valerio Conti ikinciliği, Merhawi Kudus ise üçüncülüğü elde etti.

Şehitleri anmak için Tük bayrağı açıldı

Yarış turunun tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Ödül töreni öncesinde Türkiye-Irak sınırında şehit düşen 4 asker için kürsüde Türk Bayrağı açıldı. Yapılan ödü töreninin ardından Bursa-Katrepe etabı sona eren Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın 172.4 Kilometrelik Salcano, Sakarya- İstanbul etabı ile sona erecek. Tur'un finişinin, startın verildiği Ayasofya Müzesi'nin olduğu Sultanahmet Meydanı'nda saat 16.00 -16.30 sularında gerçekleşmesi bekleniyor.