55 yaşındaki şahsı öldürüp ambulansı yanlış yönlendirdiler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evine giderek beraber alkol aldıkları 55 yaşındaki şahsı bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan sevgililerin, olay yerine gelen ambulansı yanlış yönlendirerek hastaya ulaşmasını engellediği belirlendi. Şahıslar hakkında hazırlanan iddianamede ‘kasten öldürme' suçundan yargılanmaları talep edildi.

Olay, 17 Aralık gecesi Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ortaburun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan Aydın Memiş (55) isimli vatandaştan haber alamayan mahalle sakinleri Memiş'in evine gitti. İçeri giren vatandaşlar Memiş'in yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Ekipler 55 yaşındaki Aydın Memiş'in bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekiplerince başlatılan incelemede Memiş'in cinayetten önce en son Bahadır A. ve kız arkadaşı Sultan A. ile birlikte alkol aldıklarını ve tartıştığını belirledi. Ekipler tarafından gerçekleşen operasyonla gözaltına alınan iki kişiden Bahadır A.'nın Memiş'i kıskançlık sebebi ile bıçaklayarak öldürdüğünü ve daha sonra suç aleti bıçağı sobaya atıp Memiş'in cep telefonunu alarak kaçtıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilen sevgiler hakkında hazırlanan iddianamede cinayet anlarında yaşananlar ortaya çıktı.

“Taciz iddiası”

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olay tarihinde maktul Aydın Memiş'in telefonla arayarak evine davet ettiği Bahadır A. ve kız arkadaşı Sultan A. ile birlikte evinde alkol aldığı, bir süre sonra Sultan A.'yı elle taciz etmeye başlayan Memiş ile Bahadır A. arasında çıkan tartışmada Aydın'ın karın bölgesinden bıçaklandığı ve şüphelilerin bıçağı alarak sobaya attıkları yer aldı. İddianamenin devamında Memiş'in kız arkadaşına sarkıntılık yaptığını ifade eden Bahadır A. ise çıkan tartışmada maktulün mutfaktan getirdiği bıçakla üzerine geldiğini, kendini savunmak için maktulün elini tuttuğu sırada maktulün bıçağın üzerine düşerek yaralandığını, kanamayı durdurmaya çalıştıklarını ancak korktukları için bıçağı sobaya atıp maktulün cep telefonunu alarak olay yerinden ayrıldıkları ifade etti.

112'yi 'Çocuklar aramış' diyerek yanlış yönlendirme yaptı

İddianamede Sultan A.'nın ifadesinde ise, ilerleyen saatlerde maktulün kendisine yakınlık göstererek bacaklarını okşamaya başladığını, Bahadır'ın bu durumdan rahatsız olarak maktulü uyardığını ancak maktulün kendisini okşamaya devam ettiğini, bir ara Bahadır'ın mutfağa gittiğini, geri döndüğünde maktulün dizine yatması üzerine Bahadır'ın ‘Çekil nişanlımın yanından el sürme' diyerek koltuğun yanına sakladığı bıçağı çıkararak maktule sapladığını söyledi. Sultan A. ifadesinin devamında bıçağı sobaya atarak maktulün kanamasını durdurmak için tampon yaptıklarını, 112 acil servisi aradığını ancak adresi bilmediği için doğru yönlendirme yapamadıklarını, korktuğu için de acil servisi yanıltarak ‘çocuklar aramış' dediğini beyan etti.

Önce yaralandı dediler sonra yalanladılar

İddianamede acil servis konuşma kayıtlarından şüphelilerden Sultan'ın 112 Acil Servisi aradığı, telefondaki şahsa bir hasta olduğunu ve fenalaştığını, görevlinin sorması üzerine bıçağın üzerine düştüğünü, kan içinde kaldığını beyan ettiği, görevlinin ambulans göndermek için sorduğunda Avluburun Mahallesi olarak adresi tarif ettiği, görevlinin ısrarlı sorusu üzerine yaralı şahsın bıçağın üzerine düştüğünü ve yarasına bastırmasına rağmen kanı durduramadığını beyan ettiği ve görevlinin ambulansı göndereceğini söylemesi üzerine görüşmenin sonlandığını tespit edildi. Daha sonra tekrar arayan 112 ekiplerinin olay yerine jandarmanın ulaşıp ulaşmadığını sorması üzerine telefonu açan Sultan A.'nın bir sorun olmadığını ve çocukların 112'yi aradığını ambulans taleplerinin olmadığını, yaralı bir şahsın bulunmadığını beyan ettiği ve sonrasında görevlinin ambulans talebini geri çektiği, bir süre sonra 112 Acil servisin tekrardan arandığı ve Bahadır A.'nın telefona çıktığı, çocukların yanlışlıkla 112'yi aradığını, olayı yalanladığını beyan ettiği ifade edildi.

Telefonunu alıp tıbbi yardıma ulaşmasını engellediler

İddianamede son olarak telefon görüşmelerinin şüpheli olması nedeniyle görüşme sırasında maktulün adı bildirildiğinden olay yerine jandarma görevlilerinin gittiği ve Aydın Memiş'in cesediyle karşılaştıkları, yapılan otopsi sonucunda maktulun "Kesici delici alet yaralanmasına bağlı meydana gelen batın içi organ ve büyük damar yaralanması sonucu gelişen iç kanama" nedeniyle öldüğünün tespit edildiği, tüm dosya kapsamından şüphelilerin olayın gerçekleşme şekline ilişkin beyanlarının birbirleriyle çeliştiği, maktulün şüpheli Sultan'a sarkıntılıkta bulunduğuna dair şüphelilerin soyut iddiası dışında delil bulunmadığı, 112 acil servisi yanlış yönlendirerek ve olay yerinden ayrılırken maktule ait cep telefonunu da alarak maktulün tıbbi yardıma ulaşmasını engelledikleri belirlendi.

Kasten öldürme ile yargılama talep edildi

Yapılan tespitler ışığında hazırlanan iddianamede Bahadır A. ve sevgilisi Sultan A.'nın iştirak halinde Aydın'ı öldürdükleri ve haklarında dava açmaya yeter şüphe oluştuğunun anlaşıldığı belirtilerek ‘kasten öldürme' suçundan yargılanmaları talep edildi.