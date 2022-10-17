55 yıllık camide yangın

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 55 yıllık tarihi camide, elektrik panosunda yaşanan arıza sebebiyle yangın meydana geldi. Dar sokaklar ve uygunsuz araç parkları sebebiyle güçlükle olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Camide maddi hasar meydana geldi.

Yangın, 03.00 sıralarında İzmit Hacıhızır Mahallesi Bağlar Yolu Sokak üzerinde bulunan Bağlar Yolu Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye caminin elektrik panosunda yaşanan elektrik arızası sebebiyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede caminin içine sıçradı. Yangın sebebiyle çıkan yoğun dumanı fark eden vatandaş durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dar sokaklar ve yoldaki uygunsuz araç parkları sebebiyle, güçlükle de olsa olay yerine ulaştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle ölen ya da yaralanan olmazken camide maddi hasar meydana geldi. Polis konuya ilişkin inceleme başlattı. Öte yandan arıza sebebiyle sokaktaki trafonun kopan teline SEDAŞ ekipleri müdahale etti.

“3 yıldır SEDAŞ'a yazıyoruz”

Yangın sebebiyle camiye gelen Bağlar Yolu Cami Dernek Başkanı Nejdet Öztürk “Kısa devre yapıp camii içerisindeki panoda yangın çıktı. Hasarımız fazla. Yetkililerden yardım istiyoruz. 55 yıllık bir mahalle camisi burası" dedi.

Mahalle muhtarı Lütfi Bodur ise, “Elektrik kaynaklı bir yangın çıktı. Bağlar yolunda elektrikler sürekli kesilmektedir. Bu sıkıntılar sürekli oluyor. Bu trafo çok eski bir trafo. Sağ olsun itfaiyemiz anında yetişti ve söndürdü. Yetkililerden yardım talep ediyoruz. Biz de cemaat olarak elimizden geleni yapacağız elbette. Ayrıca bu Bağlar Yolu'ndaki elektrik kesintilerinin de son bulmasını diliyorum. 3 yıldır SEDAŞ'a yazışmalarda bulunuyoruz. Bu trafonun bir an önce yenilenmesini istiyorum. Trafoya mantı konsa , evde elektrikli bir cihazımız bozuluyor“ diye konuştu.

Sokaklardaki uygunsuz araç parkları şikayet eden Lütfi Bodur, “Mahalle sakinlerimizden araçlarını park ederken, düzgün park etmelerini ve büyük araçların geçeceği şekilde park etmelerini rica ediyorum. Bu akşam itfaiyenin gelmesinde çok sıkıntı yaşadık" şeklinde konuştu.