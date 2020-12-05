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56 saat sürecek kısıtlamanın ilk gününde Kocaeli'de sokakları bomboş kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında dün gece 21.

00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sabahında Kocaeli sokakları bomboş kaldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında 1 Haziran'da sona eren sokağa çıkma kısıtlamaları, ikinci dalganın gelmesiyle birlikte salgının yayılmasını önlemek amacıyla yeniden başlatıldı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği yeni korona virüs tedbirlerini içeren genelge kapsamında, tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00 saati itibariyle başladı. Cuma akşamı 21.00'dan Pazartesi sabah 05.00'a kadar uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Kocaeli'nin en kalabalık caddeleri ve meydanları bomboş kaldı. Şehir merkezinde alınan tedbirlerin ihlal edilmemesi amacıyla kurulan kontrol noktalarında ise polis ekiplerince sürücülere uyarılarda bulundu.

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