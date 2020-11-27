İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

6 ayrı evden 38 bin 500 TL'lik hırsızlık yapan şahıs gözaltına alındı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde girdiği 6 evden 36 bin 500 TL’lik ziynet eşyası ve 2 bin TL nakit para çalan şahıs, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde girdiği 6 evden 36 bin 500 TL'lik ziynet eşyası ve 2 bin TL nakit para çalan şahıs, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Gölcük ilçesi Piyalepaşa ve Şehitler mahallelerinde son 1 ayda 6 ayrı evde yaşanan hırsızlık olayları sonrasında polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen H.Ş. adlı şahıs, Gölcük'te düzenlenen operasyonla polis ekiplerince gözaltına alındı. Hırsızlıkta kullandığı tornavida, fener ve eldivenle yakalanan H.Ş.'nin emniyette yapılan incelemesinde hırsızlık suçundan 11 kaydı olduğu belirlendi.


Girdiği evlerden 36 bin 500 TL değerinde ziynet eşyası, 2 bin TL nakit para çaldığı belirlenen şahıs, emniyetteki işlemleri sonrasında Gölcük Adliyesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.