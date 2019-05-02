6 gün içerisinde 3 yeri soyan firari hırsız aylar sonra yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 6 gün içerisinde girdiği cami, iş yeri ve kent kent dolum cihazını soyan şahıs polis ekipleri tarafından aylar sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 20 Aralık 2018 tarihinde İzmit ilçesi Bekirpaşa Mahallesi'nde bulunan Hayrat Camii'ne giren şahıslar, içeriden bir adet dizüstü bilgisayar ve cami derneğine ait bin TL para çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan olaydan 5 gün sonra gece saatlerinde Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nde bulunan bir kapalı durağa giren hırsızlar, durak içerisinde bulunan şehir içi ulaşımda kullanılan kent kartın dolum cihazının kasa kısmını matkap ve torna vida ile açarak içerisinden 7 bin 600 TL para ile durakta bulunan harekat merkezinden kayıt cihazı ve 1 adet tablet çaldı. 26 Aralık tarihinde ise İzmit Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine giren şahıslar, içeriden kilidini zorlayarak açtığı kasadan 2 bin TL para çalarak kayıplara karıştı.

Ekipler inceleme başlattı

Art arda gelen hırsızlık olayları sonrasında harekete geçen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemeler sonrasında 3 farklı noktada gerçekleştirilen hırsızlık olaylarında aynı kişilerin olduğu tespit edildi. Olayla ilgili yapılan güvenlik ve parmak izi incelemelerinde cami, kent kart dolum cihazını ve bir de iş yerini soyan şahıslar N.S. (20) ve E.Ç. (31) olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, N.S.'yi Kandıra Cezaevi bölgesinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Aylar sonra yakalandı

Hırsızlık olaylarına karışan E.Ç.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdüren ekipler, şahsın İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir ekmek fırınında çalıştığını tespit etti. Ekipler tarafından takibe alınan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramalarda çaldıkları fotoğraf makinesi ve tablet ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.