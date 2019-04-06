İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

6. kattaki evinin penceresinden apartman boşluğuna düşen adam öldü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 8 katlı bir binanın 6.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 8 katlı bir binanın 6. katında bulunan evinin penceresinden apartman boşluğunda düşen 38 yaşındaki adam hayatını kaybetti.


Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Zabıtan Mahallesi Erten Okançay Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa B. (38), gece saatlerinde 8 katlı apartmanın 6. katında bulunan evinin penceresinden henüz öğrenilemeyen bir şekilde apartman boşluğuna düştü. 3. katta bulunan beton zemine düşen Mustafa B. hayatını kaybetti. Öğle saatlerinde apartman boşluğundaki cesedi gören komşuları durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla apartman boşluğuna ulaşan sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.


Olay yerinde çalışma başlatan ekipler tarafından yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Mustafa B. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından ifadelerine başvurulan komşuları gece saatlerinde bir ses duyduklarını ifade etti. Yapılan incelemeler sonrasında Mustafa B.'nin cesedi düştüğü yerden çıkartılarak otopsi incelemesi için morga kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.