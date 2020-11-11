İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

6 metrekarelik kamyonet kasasından 61 düzensiz göçmen çıktı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, park halindeki bir kamyonetin yaklaşık 6 metrekarelik kasasında 61 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, park halindeki bir kamyonetin yaklaşık 6 metrekarelik kasasında 61 düzensiz göçmen yakalandı.


Olay, sabah saatlerinde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir kamyonetle düzensiz göçmen taşındığı ve kamyonun park halinde olduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından park halindeki kamyonete operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda kamyonetin yaklaşık 6 metrekarelik kasasında Pakistan uyruklu 61 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


Olayla ilgili kamyonet sürücüsü S.A. gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, kamyonete ise ekipler tarafından el konuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.