6 metrekarelik kamyonet kasasından 61 düzensiz göçmen çıktı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, park halindeki bir kamyonetin yaklaşık 6 metrekarelik kasasında 61 düzensiz göçmen yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir kamyonetle düzensiz göçmen taşındığı ve kamyonun park halinde olduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından park halindeki kamyonete operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda kamyonetin yaklaşık 6 metrekarelik kasasında Pakistan uyruklu 61 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Olayla ilgili kamyonet sürücüsü S.A. gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, kamyonete ise ekipler tarafından el konuldu.