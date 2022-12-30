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6 milyon ambalaj atığı ekonomiye kazandırıldı

Gebze’de 2022 yılında tonlarca endüstriyel atık kaynağından alınarak ekonomiye kazandırıldı.

Gebze'de 2022 yılında tonlarca endüstriyel atık kaynağından alınarak ekonomiye kazandırıldı. Toplanan atıklar arasında 6 milyon ambalaj atığı, yüz binlerce atık cam, tekstil atığı da yer aldı.


Gebze Belediyesi, sıfır atık çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, yıl boyunca 6 milyon 793 bin 728 kilogram ambalaj atığı toplandı. Ambalaj atıklarının yanı sıra 322 bin 300 atık cam, 176 bin 305 kilogram tekstil atığı, 3 bin 398 kilogram atık pil, 5 bin 54 kilogram elektronik atık ve 4 bin 805 litre bitkisel atık yağ da toplandı. Atıklar, Gebze Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kaynağından toplanarak ekonomiye kazandırıldı.

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