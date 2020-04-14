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6 yaşındaki çocuğa belediye başkanı muhabbet kuşu hediye etti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde evinden çıkamayan küçük Zeynep’in sosyal medyadan paylaştığı isteğini cevapsız bırakmayan belediye başkanı, muhabbet kuşu alarak küçük kıza hediye etti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinden çıkamayan küçük Zeynep'in sosyal medyadan paylaştığı isteğini cevapsız bırakmayan belediye başkanı, muhabbet kuşu alarak küçük kıza hediye etti.


Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeni ile evinden çıkamayan 6 yaşındaki Zeynep Yaren Yaşar, sosyal medyadan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e mesaj göndererek, muhabbet kuşu beslemek istediğini söyledi. Küçük kızın paylaşımı sonrasında harekete geçen Büyükgöz, Zeynep'in evinden çıkamadığı için alamadığı muhabbet kuşunu kafesi ile birlikte satın aldı. Başkan Büyükgöz, daha sonra satın adlığı muhabbet kuşunu, Yaşar ailesinin yaşadığı eve götürdü. Kapıyı açtığında Belediye Başkanı Büyükgöz'ün elindeki kafes içerisindeki kuşu gören Zeynep Yaren büyük sevinç yaşadı. Kuşu alan Zeynep Yaren, Başkan Büyükgöz'e teşekkür etti.

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