6 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kocaeli'de 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan S.S. isimli şahıs Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonrasında yakalandı. Cebir, tehdit veya hile kullanarak hürriyetinden yoksun kılma ve suç örgütü üyeliği suçlarından aranan şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. S.S. isimli şahıs, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.