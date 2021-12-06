60 Evler'e yeni ve modern yaya üst geçidi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kullanım ömrünü tamamlayan 60 evler yaya üst geçidinin kaldırılarak, yerine asansörlü ve modern bir yaya üst geçidi yapılacağını belirtmişti. D-100 Karayolu'nun 60 Evler mevkiinde bulunan yaya üst geçidi kaldırılarak, yerine 62 metre uzunlukta, 3 metre genişlikte, 5,5 metre yüksekliğe sahip 2 adet asansörü bulunan çelik yaya üst geçidi yapılması için çalışmalara başlandı.