60 yayınevi ve 70 yazar, çocuklar için bir araya geldi

Kocaeli'de bir ilk olan Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı, 60 yayın evi ve 70'in üzerinde yazarın katılımıyla, çocukların hizmetine açıldı.

Teknolojik ürünlerin etkisi altında giderek daha fazla kalan çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla 60 kitap evi ve 70'in üzerinde yazar, Kartepe'de buluştu. Kartepe Belediyesi'nin destekleriyle açılan Çocuk Kitapları Fuarı, kitap kurdu çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çocuk kitabı yazarlarının da katıldığı fuar açılışına aileleriyle katılan çocuklar, kitapları teker teker inceleyerek sevdikleri kitaplarla evlerine döndüler. 10 Ekim tarihine kadar çocuklara hizmet verecek fuardan memnun kalan aileler ise bu tür fuarların yaygınlaşması gerektiğini dile getirdiler.

“60 yayın evi, 70'in üzerinde çocuk yazarı geldi”

Fuar açılışında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Kocaeli'nde kitap fuarlarımız Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllardır yapılıyor ve devam ediyor. Biz bu sene ilk olarak çocuk kitapları fuarını organize etmek istedik. Çünkü günümüzde teknolojinin hayatımıza girmesi ile birlikte kitap okuma ve kitap edinme alışkanlığının azaldığı kanaatindeyiz. Bu vesileyle kitaplarımızı hem çocuklarımızla buluşturmak, hem kitap okuma ayrıcalığının farkındalığını yeniden kazanmak için böyle bir organizasyonu gerçekleştirelim istedik. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün burada, Türkiye genelinde 60 tane yayın evi bizimle birlikte, yayınevlerimize çok teşekkür ediyorum. Yine 70'in üzerinde çocuk kitabı yazarımız bugün bizlerle, kıymetli yazarımıza da çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Fiyatlar da gayet uygun”

Kitapları çok sevdiğini söyleyen 14 yaşındaki Kübra Güldemirbağ, “Açıkçası çok mutluyuz Kartepe Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Burada her tür kitap var ve bir sürü yazarla tanışma fırsatımız oldu. İstediğim kitapların da birçoğuna eriştim. Hatta gelmişken kardeşime de kitap almayı düşünüyorum. Ayağımızın altında resmen ve gerçekten büyük bir fırsat bütün çocuklar için. Ben her zaman, her yıl düzenli olarak böyle fuarların olmasını çok isterim. Fiyatlar da gayet uygun” diye konuştu.

“Talep var, çocuklar kitapları çok seviyor”

Yayınevi olarak fuarlara katıldıklarını söyleyen Aytaç Necan ise, “İlk defa ve yeni olmasına rağmen bayağı bir talep var. Son dönemlerde çocuk kitapları, yazarlar ve çeşit açısından çok gelişti. O yüzden bence bu dönemin çocukları çok şanslı. Çok alternatif var, çocuklar her yerde kolaylıkla kitaplara ulaşabiliyor artık. Bugün başlangıcımız çok kalabalıktı inşallah böyle gider. Talep var, çocuklar kitapları çok seviyor. 10 gün daha burada olacağız. Buraya gelen çocuklar kitapları gördükçe aileleri ile geliyorlar, daha çok görmek istiyorlar. İnşallah hep böyle koronadan uzak güzel fuarlarda buluşuruz. Çocuklara biz elimizden geldiğince indirim yapıyoruz. Zaten fuarlarda standart yüzde 20 indirim yapıyoruz, bazı ürünlerimizin de maliyetlerine göre daha da indirim yapıyoruz. Çocuklar daha şanslı hem kitapları inceleyerek dokunarak alıyorlar. Dokunarak, hissederek almaları çok farklı oluyor” şeklinde konuştu.

“İnternetten bulamadığımız kitapları burada bulduk”

İnternette bulamadığı kitapları fuardan temin ettiğini belirten İrem Çiftçi ise, “Bu korona döneminde içimize çok kapandık. Böyle bir aktivitenin geliştirilmesi gerçekten iyi bir şey. Dışarıda pahalı bulduğumuz kitapları burada daha uygun alma imkanı bulduk. Daha yazarlarda tanışma imkanı bulamadık, oldukça yoğundu, birazdan tanışma imkanı buluruz inşallah” ifadelerini kullandı.