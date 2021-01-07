600 yıllık zeytin ağacı İzmit'in yeni sembollerinden biri olacak

Kocaeli(İHA) İzmit Belediyesi tarafından kentin yeni sembollerinden biri olacağı tahmin edilen yaklaşık 600 yıllık zeytin ağacı, Sabri Yalım Parkı'nda yerini aldı.

İzmit Belediyesi tarafından İzmir'in Urla ilçesinde bir sitenin inşaatından getirilen yaşının 550-600 arası olan zeytin ağacı, İzmit Belediyesi önü Sabri Yalım Parkı'ndaki yerini aldı. Büyük emeklerle ve uğraşlarla İzmit'e ulaşan zeytin ağacının İzmit'in yeni sembollerinden biri olması beklenirken, İzmit'in asırlık çınar ağaçlarıyla birlikte en yaşlı ağaçlar arasına girmiş oldu.

Büyük uğraşlar sonucu İzmit'e ulaşan ağacın yerleştirilmesi de epey bir zorlu oldu. İzmit Belediyesi önü Sabri Yalım Parkı'na getirilen zeytin ağacı için açılan çukurun ardından yaklaşık 12 saatlik bir çalışma sonucu sağlıklı bir şekilde yerine yerleştirildi.