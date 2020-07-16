İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

62 kilo esrarla yakalanan tır sürücüsü adliyeye sevk edildi

Kocaeli’de Narkotik ekiplerince durdurularak aracında 62 kilo toz esrar ile yakalanan tır sürücüsü adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de Narkotik ekiplerince durdurularak aracında 62 kilo toz esrar ile yakalanan tır sürücüsü adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelelerini sürdüren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir tırı takibe aldı. TEM Oyotolu Körfez gişeleri mevki'inde durdurulan tırda narkotik köpeği Alfa ile arama yapan Narkotik ekipleri, sürücünün yatak bölümü altında saklanmış çuval içerisinde 314 paket halinde 62 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan tır sürücüsü Y.Y. isimli şahıs, emniyetteki işlemleri sonrasında Körfez Adliyesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.