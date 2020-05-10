65 yaş üstü engelli vatandaşlara engelsiz taksi hizmeti

Kocaeli'de sokağa çıkma izninden faydalanamayan 65 yaş üstü engelli vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin engelsiz taksi hizmeti ile korona virüs mücadelesinde ilk kez sokağa çıkarak güneşli havanın tadını çıkardı.

Korona virüsle mücadelede normalleşme süreci kapsamında 65 yaş üstü için bugün 4 saatliğine sokağa çıkma izni getirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de 65 yaş üstü engelli vatandaşların dışarıya çıkabilmesi için “Engelsiz Kocaeli Taksi” ile hizmet verdi. Yasağın kalkmasıyla dışarı çıkmak isteyen 65 yaşındaki yürüme engelli Halise Canlı, “Engelsiz Kocaeli Taksi” hizmetinden yararlanmak istedi. Randevusunu alan Halise Canlı'yı ekipler yasağın kalktığı saatte evine giderek aldı. Kızı ile birlikte evinden alınan Canlı, 45 gün sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hizmeti ile güneşin tadını çıkardı.

“Allah devletimizden razı olsun”

Engelli olduğu için ulaşım konusunda sıkıntı yaşadığını ifade eden Halise Canlı, “Salgından sonra yaşımız gereği dışarıya çıkmamız yasaklandı. Ben zaten yürüme engelli olduğum için tek başıma dışarıya da çıkamıyordum. Belediyemizin engellilere hizmet verdiğini duydum. Aradım, Allah razı olsun gelip beni evimden alıp, kızım ile birlikte dışarıya çıkardılar. Allah devletimizden razı olsun. 45 gün sonra güneşin, temiz havanın tadını çıkardım” dedi.