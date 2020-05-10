65 yaş üstü vatandaşlar dizi setinde gençlik yıllarına yolculuk yaptı

Kocaeli'de yaklaşık 2 ay sonra sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Darıca ilçesindeki dizi setinde 80'li yıllara yolculuk yaparak gençlik yıllarını yeniden yaşadı.

Korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla yaklaşık 2 ay önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için verilen 4 saat sokağa çıkma iznini değerlendiren Gebze Belediyeler Birliği vatandaşlara sürpriz yaptı. Yaklaşık iki aydır evlerinden dışarıya çıkmayan vatandaşlar, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan dizi setinde stres attı. "80'ler" dizisinin setini ziyaret eden vatandaşlar, adeta zamana yolculuk ederek gençlik yıllarını yeniden yaşadı. Dizi setinde vatandaşlara Gebze Belediyeler Birliği Başkanı ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin yanı sıra dizinin yapımcısı Birol Güven eşlik etti.

"Büyüklerimizi mutlu etmek istedik"

Gebze Belediyeler Birliği Başkanı Hamza Şayir, "Büyüklerimiz göz bebeğimiz. Onlara saygı ve sevgimiz sonsuz. Korona virüs salgını sebebiyle yaklaşık 2 aydır evlerindeler. Salgınla en büyük mücadeleyi onlar veriyorlar. Biz de onların bu mücadelelerine küçük bir teşekkür etmek istedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın onlara verdiği müjdenin ardından ne yapabiliriz diye düşündük ve onların kendileri için en kıymetli dönemleri olan gençliklerini, anılarını hatırlayacakları TRT'nin sevilen dizisi 80'lerin setine götürmeye karar verdik. O yıllar büyüklerimizin gençliklerini yaşadıkları yıllara denk geliyor. Dizide bir senaryo değil, büyüklerimizin hayatları işleniyor. Biz de büyüklerimizi bir nebze olsun geçmişe götürmek ve onları mutlu etmek istedik" şeklinde konuştu.