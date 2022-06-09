İhlas Haber Ajansı

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670 bin TL'lik elektrik kablosu çalan hırsızlar yakalandı

Kocaeli’de 670 bin TL değerinde elektrik kablosu çaldığı belirlenen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli'de 670 bin TL değerinde elektrik kablosu çaldığı belirlenen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Başiskele, Gebze ve Çayırova ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin, iş yeri ve çeşitli kurumlardan 670 bin TL değerinde elektrik kablosu çaldığı tespit edildi. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen R.A. ve İ.G., İstanbul'da düzenlenen operasyon neticesinde yakalandı.


Şüphelilerin kullandığı araç içerisinde Kadıköy'den çalındığı tespit edilen 35 bin TL değerinde suç eşyası kablolar mal sahibine teslim edildi. Şüphelilerin, İstanbul'da da benzer 6 olaya daha karıştığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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