7 bin metrekarelik parkta çalışmalar sürüyor

Başiskele Belediyesi tarafından 7 bin metrekare alanda inşa edilen Cumhuriyet Parkı'nda çalışmalar sürüyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ilçe genelindeki park, bahçe ve yeşil alanlarda yenileme çalışmalarına hız veren Başiskele Belediyesi, Kılıçarslan Mahallesi'nde yer alan Cumhuriyet Parkı'nda yenileme çalışmaları devam ediyor. Parkta belediye ekipleri, çocuk oyun gruplarının yapımını tamamlarken, futbol sahasının da halılarını sermeye başladılar. Çevre düzenlemelerinin de yapıldığı parkta, çocukların geleneksel oyunlarımızı da oynayabilecekleri alanlar oluşturulacak.

Yapımı tamamlandığında bölgeye büyük değer katacak olan Cumhuriyet Parkı'nda 15x30 metre futbol sahası, kent mobilyaları, oyun grupları ve zemin tamamen yenilenecek. Peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarıyla estetik ve doğal güzelliklere kavuşacak 7 bin metrekarelik parka, bölge sakinlerinin huzurla dinlenebilmeleri için kamelyalar da yerleştirilecek.

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyun alanlarının da bulunacağı park, çocuklara geleneksel oyunların eğlencesini yaşatacak. Yağ satarım bal satarım, sek sek, pusula, labirent parkuru gibi geleneksel oyunların yer alacağı Cumhuriyet Parkı'nda çocuklar, güvenli ve huzurlu bir ortamda eğlenecek, keyifli vakitler geçirecekler.

Öte yandan vatandaşların istekleri doğrultusunda her mahalleye hizmet götüren Başiskele Belediyesi, son olarak Şehitekrem Mahallesi Küçük Sokak'a bir çocuk parkı daha kazandırıyor. Belediye ekipleri, parkın oyun grubu montajını tamamlarken toprak tesviyesine devam ediyor. Çimlendirme ve peyzaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından park, en kısa sürede bölge sakinlerine hizmet verecek.