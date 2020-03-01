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7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekiplerine yakalandı

Kocaeli’de 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Kocaeli'de 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri rutin uygulamalar kapsamında yaptıkları denetimlerde kimlik kontrolü yaptıkları H.E.G.'in hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığını tespit etti. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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